Сотрудник ДПС из Екатеринбурга оставил в кафе свой автомат
14 марта 2017, 08:30Общество
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В Екатеринбурге инспектор ДПС по невнимательности оставил автомат в кафе. Однако вернувшись туда, оружия он не обнаружил.
Сюжеты: Екатеринбург
Оказалось, что автомат взял с собой мужчина, который, кстати, вовсе не скрывался. Он оставил свои координаты официанту.
Сотрудники полиции, прибывшие на место, получили назад свой боекомплект в целости и сохранности, пишет Ura.ru.
УМВД по Екатеринбурге проводит проверку по данному факту, сообщил начальник пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.
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