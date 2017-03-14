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Жильцы аварийных домов в России могут лишиться возможности отказаться от вторичного жилья при расселении
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жильцы аварийных домов в России могут лишиться возможности отказаться от вторичного жилья при расселении

14 марта 2017, 15:05Общество
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