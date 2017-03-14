Житель Каменска-Уральского выплатил долг более 600 тысяч рублей ради поездки в Таиланд

Ранее мужчина не предпринимал попыток погасить задолженность, и судебным приставам пришлось вынести постановление на запрет выезда за пределы РФ для гражданина.

Узнав об ограничении, должник сразу же погасил всю сумму долга и проинформировал об этом приставов, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.