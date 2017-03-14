Житель Каменска-Уральского выплатил долг более 600 тысяч рублей ради поездки в Таиланд
14 марта 2017, 11:05Общество
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Житель Каменска-Уральского планировал полететь на отдых в Таиланд, однако, как выяснилось, сделать он это не сможет, так как по решению суда за ним числится долг 615 тыс. руб.
Ранее мужчина не предпринимал попыток погасить задолженность, и судебным приставам пришлось вынести постановление на запрет выезда за пределы РФ для гражданина.
Узнав об ограничении, должник сразу же погасил всю сумму долга и проинформировал об этом приставов, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
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