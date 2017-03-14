Зимний Фестиваль ГТО среди всех категорий населения на горе Белой
17 марта на территории горнолыжного комплекса «Гора Белая» вновь состоится Фестиваль по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
17 марта на территории горнолыжного комплекса «Гора Белая» вновь состоится Фестиваль по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На этот раз его участниками станут члены сборных команд управленческих округов Свердловской области и муниципального образования город Екатеринбург.
В рамках Фестиваля будет проводиться лично-командное первенство среди девочек и мальчиков, девушек и юношей, женщин и мужчин по десяти возрастным группам. Участникам предстоит состязаться в подтягивании, плавании, отжимании, прыжках в длину, беге на лыжах и метании.
В рамках Фестиваля впервые на территории Свердловской области пройдет церемония награждения золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверениями к ним жителей поселка Уралец, успешно выполнивших нормативы комплекса ГТО в отчетный период.