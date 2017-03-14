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Зимняя рыбалка на водоемах Нижнего Тагила становится опасной из-за весеннего потепления (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Зимняя рыбалка на водоемах Нижнего Тагила становится опасной из-за весеннего потепления (ФОТО)

14 марта 2017, 17:50Общество
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