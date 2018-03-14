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Более 136 км тагильских улиц освещены в рамках программы «Светлый город» (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 136 км тагильских улиц освещены в рамках программы «Светлый город» (ВИДЕО)

14 марта, 23:20Общество
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