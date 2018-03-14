Две снесенные «башни». Экс-депутаты гордумы Екатеринбурга поспорили из-за долгостроя

Бывшие депутаты городской думы Екатеринбурга Андрей Кабанов и Олег Хабибуллин устроили перепалку в социальной сети из-за скорого сноса городской башни.

Тема сноса башни в начале этого года сильно взбудоражила городскую общественность. Часть горожан считает, что объект является одним из символов города, поэтому сносить его нельзя. В пользу этой точки зрения ее сторонники приводят следующие аргументы: башня является объектом, который можно достроить и использовать на благо города. Несколько лет назад областные чиновники даже проводили конкурсы на варианты использования объекта.





Сторонники сноса уверяют, что место, где расположена башня, можно использовать с пользой для горожан. УГМК обещает построить на месте объекта новый спортивный дворец. От самой башни, у сторонников ее сноса, пользы нет и никогда не было – здесь погибли десятки человек. Известному уральскому тележурналисту Иннокентию Шеремету в 1990-е годы долгострой и вовсе напоминал большой фаллос.





Неожиданно спорить по поводу сноса объекта стали обычно далекие от общественных дискуссий глава фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов и общественник Олег Хабибуллин. Оба десять лет назад были депутатами городской думы Екатеринбурга, представляя оппозиционное действующей команде крыло (отметим, что кроме них в это крыло на тот момент никто не входил).





Перепалку в интернете начал Кабанов, выложивший пост, в котором попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева скорее снести объект с целью спасения снесенной башни своего товарища Хабибуллина.

Обращаюсь к Губернатору Свердловской области с просьбой скорейшего сноса башни около цирка с целью спасения снесенной «башни» моего товарища, бывшего коллеги и жертвы интриг Олега Хабибуллина, болезненно переживающего потенциальную. Прошу рассмотреть возможность передачи останков башни Олегу Вахалиевичу для дальнейшего захоронения на условиях самовывоза, -- написал Андрей Кабанов.

На обращение сразу же среагировал Хабибуллин, а после подключились другие пользователи.





В Ивдель перенести, -- посоветовал Игорь Некрасов, а Василий Дудник посоветовал Олегу Хабибуллину следить за тем, чтобы «свою башню» не снесло.

Олег Хабибуллин не стал молчать по поводу сноса объекта, вступив с спор. Фото: YouTube.com



Сам противник сноса ответил Кабанову, указав на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, назвав его «дружком» нынешнего президента фонда «Город без наркотиков».

Смешно придумал. Но вряд ли твой дружок ответит. Он только обещает, -- написал Хабибуллин.

На вопрос, зачем экс-депутату нужен недострой, Олег ответил:

Вам вообще нужна страна, город, район в котором вы живете? Или вам безразлично, что и как творят в городе олигархи и местные власти? - написал политик.

В ответ Кабанов попросил бывшего соратника перестать митинговать, заметив, что у него есть на примете хороший психиатр.

Тоже какие-то психические отклонения? Я вижу в этом сооружении только устаревшее строение, которое необходимо снести. В данном случае я не за что не борюсь и не собираюсь. Эту х**нь все равно снесут. И правильно, -- резюмировал спор Кабанов.

У Кабанова свой взгляд на скандальную башню. Фото: Евгений Поторочин





У нас после ЧМ (по футболу, несколько матчей которого пройдут в Екатеринбурге этим летом – прим.ред.) денег и на Центральный стадион нет. Снести его? Под такие проекты инвесторы сами придут и на выгодных условиях для бюджета области. А не так, как Козицину подарили за 0 рублей, -- заключил Хабибуллин.

Отметим, что после встречи президента фонда «Город без наркотиков» Андрея Кабанова с переизбранным губернатором в 2017 году, часть общественников стали критиковать руководство фонда за сотрудничество с властью. Ранее организация на протяжении многих лет находилась в оппозиции руководству региона. С приходом Кабанова к руководству фондом в 2013 году приоритеты в сотрудничестве были изменены.



Сегодня учреждение полностью лояльно региональным властям, продолжая находиться в недружественных отношениях с мэрией Екатеринбурга, где кресло градоначальника с того же 2013 года занимает экс-президент ГБН Евгений Ройзман.





письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить снос.