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Новости Нижнего Тагила

Двое мужчин осуждены за кражу УАЗ-Патриот и 7 колес из автосалона в Нижнем Тагиле

14 марта 2018, 18:30Добавить новость
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Двое тагильчан осуждены за кражу УАЗ-Патриот и 7 колес из автосалона.

Ленинский суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении двух мужчин, которые устроили инсценировку ограбления автомобиля.

Напомним, мужчины украли УАЗ-Патриот и 7 автомобильных колес из автосалона. Причиненный ущерб составил более 694 тысяч рублей.

По решению суда один из мужчин отправится в колонию строгого режима на 2,3 года, второй приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщает ИА «Мангазея».

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