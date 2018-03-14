Двое мужчин осуждены за кражу УАЗ-Патриот и 7 колес из автосалона в Нижнем Тагиле

Напомним, мужчины украли УАЗ-Патриот и 7 автомобильных колес из автосалона . Причиненный ущерб составил более 694 тысяч рублей.

По решению суда один из мужчин отправится в колонию строгого режима на 2,3 года, второй приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщает ИА «Мангазея».