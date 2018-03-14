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Двое мужчин осуждены за кражу УАЗ-Патриот и 7 колес из автосалона в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое мужчин осуждены за кражу УАЗ-Патриот и 7 колес из автосалона в Нижнем Тагиле

14 марта, 18:30Общество
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