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Новости Нижнего Тагила

Конфликт между водителями на объездной в Екатеринбурге закончился стрельбой (ВИДЕО)

14 марта 2018, 09:30Добавить новость
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В Екатеринбурге разыскивают нарушителя, который на объездной дороге обстрелял ВАЗ-2106. ЧП произошло днём 13 марта.

Около двух часов дня конфликт между автовладельцами Toyota Highlander и «шестёркой» закончился тем, что водитель внедорожника достал пистолет и несколько раз выстрели по кузову ВАЗа.

Сообщается, что причиной конфликта стало несвоевременное перестроение отечественного авто, которое едва не привело к столкновению.

Водитель «шестёрки» обратился в полицию с заявлением на обидчика. Момент, когда водитель иномарки достаёт пистолет, был запечатлен на камеру смартфона.

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Фото: «E1.ru»


Предварительно было установлено, что водитель внедорожника использовал пневматический пистолет. Проводится проверка. Личность мужчины также определили. Сейчас его пытаются поймать: ориентировки переданы всем нарядам полиции Екатеринбурга.

 

Видео: «E1.ru»
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