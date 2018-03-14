Конфликт между водителями на объездной в Екатеринбурге закончился стрельбой (ВИДЕО)

Около двух часов дня конфликт между автовладельцами Toyota Highlander и «шестёркой» закончился тем, что водитель внедорожника достал пистолет и несколько раз выстрели по кузову ВАЗа.



Сообщается, что причиной конфликта стало несвоевременное перестроение отечественного авто, которое едва не привело к столкновению.



Водитель «шестёрки» обратился в полицию с заявлением на обидчика. Момент, когда водитель иномарки достаёт пистолет, был запечатлен на камеру смартфона.







Предварительно было установлено, что водитель внедорожника использовал пневматический пистолет. Проводится проверка. Личность мужчины также определили. Сейчас его пытаются поймать: ориентировки переданы всем нарядам полиции Екатеринбурга.