Невьянское ООО «АМЗ-Техноген» оштрафовано на 182 тыс.руб. за загрязнение воздуха
14 марта, 22:00Общество
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ООО «АМЗ-Техноген» в Невьянске должно заплатить 182 тысячи рублей за загрязнение воздуха.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что у ООО «АМЗ-Техноген», занимающегося производством стройматериалов, нет соответствующего разрешения на выброс вредных веществ, а также проекта нормативов предельно допустимых выбросов.
Источником загрязнения атмосферы являются асфальтосмесительные установки, принадлежащие предприятию.
В отношении директора ООО возбуждены 2 административных дела, сообщают «Вечерние Ведомости».
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