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Невьянское ООО «АМЗ-Техноген» оштрафовано на 182 тыс.руб. за загрязнение воздуха
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Невьянское ООО «АМЗ-Техноген» оштрафовано на 182 тыс.руб. за загрязнение воздуха

14 марта, 22:00Общество
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