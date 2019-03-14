12 часов в полицейской машине: как проходит смена наряда ППС

Смена у сотрудников ППС начинается в 13.00 и длится 12 часов. Но на службу они заступают за полчаса до начала рабочего дня – к этому времени полицейские должны получить спецсредства (каски, бронежилеты и оружие) и пройти инструктаж.

При полном обмундировании стражи порядка выстраиваются вдоль здания отдела полиции №16 со служебными книжками в руках. Командир батальона ППС, а также руководители большинства подразделений (по делам несовершеннолетних, отдела безопасности общественного порядка, службы участковых уполномоченных и другие) рассказывают полицейским основные направления работы на смену. Эту информацию сотрудники записывают в служебные книжки. Также во время инструктажа отрабатываются некоторые навыки – например, в этот день тренировались отражать нападения злоумышленника.

Бывает, что погода не позволяет проводить инструктаж на улице, поэтому строимся на первом этаже в холле отдела. На улице удобнее, конечно. Например, отрабатывать навыки рукопашного боя или применение спецсредств. Такие «тренировки» у нас проходят на каждом построении в начале смены.

Меня закрепили за автопатрулём 2 роты – на «буханке» с бортовым номером 215 я провела 12 часов в обществе водителя и двух старших сержантов ППС.

Управляет уазиком 43-летний Евгений. Мужчина скоро выйдет на пенсию – в МВД он отработал почти 20 лет. Спокойный и уверенный, он выделяется среди других патрульных – о себе даёт знать жизненный опыт. У Евгения есть жена (тоже сотрудник ППС) и двое детей.

Когда я выхожу на улицу в гражданской одежде, никто и не предполагает, что я работаю в полиции,говорит невысокий худощавый мужчина.

В том, что оба супруга работают в МВД, есть и свои минусы – смены у них не совпадают, чтобы с детьми всегда был кто-то из родителей. Поэтому Евгений видится со своей женой чаще всего только по ночам и иногда рано утром.

Другие ребята говорят, что график наоборот удобный – есть время и для семьи, и для отдыха.

32-летний старший сержант ППС Антон рано уходить на пенсию не собирается – он отработал в органах внутренних дел только 12 лет. Молодой мужчина среднего роста и крепкого телосложения постоянно шутит – так, говорит, в нашей работе проще. Чтобы потом негативные эмоции после тяжелого трудового дня не выплескивать на членов семьи (жену и детей), Антон сублимирует их в шутки над товарищами.

Его 34-летний напарник Максим – высокий и крепкий мужчина. У него всегда невозмутимое и серьёзное лицо.

Меня тяжело вывести на эмоции, говорит старший сержант ППС.

Даже на шутки своего товарища он почти не реагирует – говорит, что уже привык. Максим не женат, но у него есть подруга сердца. О себе молчаливый полицейский не любит рассказывать – даже напарникам.

Патрульные Максим (слева) и Антон (справа) берут заявление у пенсионерки Фото: TagilCity.ru

После инструктажа транспорт и пешие наряды «выдвигаются на маршрут патрулирования». 215 автопатруль курсирует по центру Нижнего Тагила, части Гальянки и посёлку Старатель. По каким именно улицам поедет «бобик», экипаж узнаёт только во время инструктажа. Заранее маршрут не обговаривают.

Чаще всего ездим в местах массового скопления народа, вечером – около магазинов с алкогольной продукцией, вдоль набережной, музейного комплекса. Несём службу в обычном режиме – сотрудников хватает, автомобилей тоже.

В уазике пахнет по особому – антифризом, оружием и полицейской формой. Внутри «буханки» достаточно комфортно – мягкие сидения, на окнах шторки. На передней панели – ориентировки. Те, что есть на стендах в каждом отделе полиции. Чистоту в машине поддерживает весь экипаж.

Спецсредства в кабине уазика Фото: TagilCity.ru

Мы смотрим по ситуации - кого можно сажать в салон, а кого не стоит. Для последних всегда есть место в задней части автомобиля – отсеке для задержанных.

На вопрос журналиста, не жалуются ли домашние на такой график, в один голос смеются.

Как можно жаловаться? Это служба, тут не бывает – хочу/не хочу.

Фоном во время разговора доносится голос из динамика радиостанции – дежурный ОП № 16 связывается с каждым экипажем и узнаёт их местоположение. Спустя 20 минут поступает сообщение, что в районе магазина «Смак» на Вые потерялась пенсионерка 1937 года рождения – женщина оставила свою маму на остановке на несколько минут, а вернувшись не нашла её.

Информацию экипаж сразу записывает в служебные книжки – дату и время пропажи, особые приметы женщины и предполагаемый радиус поисков. Через 10 минут выясняется, что пенсионерка нашлась. Патрульные радуются, говорят, что искать пропавших пенсионеров – хуже, чем детей. Чаще всего у пожилых людей страдает память, и они плохо ориентируются в пространстве.

Бывали случаи, когда пропажу стариков обнаруживали спустя несколько дней после исчезновения – тогда их искать намного сложнее, тут подключаются уже специалисты группы розыска и поисковые отряды.

Фото: TagilCity.ru

Спустя ещё пять минут - новая заявка из дежурной части. Пенсионерка 1937 года рождения заявила о краже из её квартиры прибора для измерения сахара. Услышав адрес, водитель перестраивает маршрут и предупреждает меня – если пойдёте с патрульными, ничему не удивляйтесь. Напарники молча кивают, и мы заходим в подъезд многоэтажки на улице Горошникова.

Выходим из лифта на третьем этаже, пенсионерка уже открыла дверь в квартиру и ждёт стражей порядка. Женщина начинает свой разговор с того, что у неё украли всё –аппарат для измерения сахара в крови, личные вещи, несколько полотенец и комплект постельного белья. Винит в этом пенсионерка свою 30-летнюю соседку – якобы девушка подговорила своего любовника сделать дубликат ключей от квартиры бабушки и тайком ночью вынесла ценные вещи старушки. Полицейские с невозмутимым видом записывают показания женщины, берут у неё объяснение и заявление о краже, составляют рапорт. Уже уходя из квартиры потерпевшей выясняется, что список украденного можно дополнить тремя банками варенья – только бабушка не помнит, когда именно оно пропало: в прошлый раз или сейчас.

Женщина уже далеко не в первый раз вызывает наряд и заявляет о краже. Причём, виновата всегда молодая соседка. Сейчас пройдём к девушке, возьмём с неё объяснительную, а потом направим все документы в отделение участковому.

Молодая соседка открывает дверь не сразу – девушка спала перед ночной сменой на заводе.

Фото: TagilCity.ru

Когда же это прекратится? Раз в неделю, стабильно, соседка на меня жалуется – то я музыку громко слушаю в час дня, то ночью вода в моей ванной громко шумит. Теперь и любовник у меня появился. Надо мужу рассказать,говорит Светлана.

Вернувшись в служебный автомобиль встречаем врио командира взвода – он приехал с проверкой. Экипаж докладывает о том, как идёт служба. После чего начальник делает соответствующую запись в их служебных книжках.

Таких проверок может быть за смену несколько – от командира взвода до ответственного из управления МВД Нижнего Тагила. Поэтому мы всегда на связи – рация есть не только в машине, но и переносная у каждого патрульного.

Фото: TagilCity.ru

Садимся в машину и едем по маршруту. Останавливаемся во дворе одного из домов по улице Октябрьской революции – там пешеходы регулярно перебегают дорогу, несмотря на наличие рядом пешеходного перехода.

В отличие от сотрудников ГИБДД, мы можем только составить протокол об административном правонарушении. Постановительная часть (где прописаны нормы и штраф) есть только в бумагах у инспекторов, поэтому они могут вынести санкции на месте. Мы свои протоколы передаём в дежурную часть, потом их рассматривает руководитель ОП №16 или мировой судья.

Фото: TagilCity.ru

Не зафиксировав ни одного нарушения, двигаемся дальше на улицу Карла Маркса. Там ответственный отдела полиции ставит отметку в служебные книжки экипажа – проходит очередная проверка. Из дежурной части поступает заявка – девушка потеряла свой айфон на одной из детских площадок неподалёку от места предыдущего патрулирования. В итоге тагильчанка решила заявить о краже дорогостоящего гаджета, но документы на аппарат у девушки дома совсем по другому адресу. Заезжаем за документами и везём её в отдел полиции №16 – составлять заявление.

Фото: TagilCity.ru

Прямо в отделе моих напарников отправляют на задержание – кто-то позвонил и пожаловался дежурному на группу молодых людей (предположительно, изрядно выпивших), прогуливающихся в районе моста на Островского. Патрульные приводят в дежурную часть ОП №16 троих тагильчан. Двое из них – действительно в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один – абсолютно трезвый, запретил журналисту фотографировать свою компанию даже со спины.

Следующий вызов – во двор дома по адресу Карла Маркса, 79. Жители близлежащих зданий пожаловались на нетрезвых супругов - мужчина обвинял свою даму в неверности, сетовал на годы, потраченные впустую с такой непорядочной женой, и грозился найти соперника.

По пути в дежурную часть супруги успели помириться, пообещали простить друг другу все обиды и упрёки. Но протокол на них стражи порядка всё-таки составили.

Фото: TagilCity.ru

Это классический вызов – выпившие супруги начинают выяснять отношения. Хорошо, что до драки и поножовщины не дошло.

Пока оформляли подвыпившую парочку, поступило несколько подобных вызовов. Пьяные мужчины выясняли отношения со своими подругами. Одного из таких дебоширов (он угрожал жене расправой) привезли в наручниках в дежурную часть сотрудники группы немедленного реагирования. Такой патруль заступает в наряд на сутки.

Обед, который ребята запланировали на 20.00, плавно перетёк в поздний ужин. Корреспондента TagilCity.ru угостили кофе и бутербродами. Ближе к 22 часам экипаж опять выдвинулся на маршрут. Сначала патрульные должны были проверить мужчину, находящегося под административным надзором. С 22 до 6 часов ему запрещено покидать жилище. Приехав по адресу выяснилось, что тагильчанина дома нет.

Фото: TagilCity.ru

Мы проводим проверку таких лиц согласно документам, которые получаем из дежурной части. Сейчас но этого мужчину будем составлять рапорт, что его не было дома в указанное время. Ему за это может грозить как штраф (от полутора тысяч рублей), так и более жёсткие санкции.

Пока ребята проверяли поднадзорного, поступил вызов от дежурного – женщина, проживающая в доме по адресу улица Носова, 30, во второй раз позвонила и пожаловалась на своего пьяного воздыхателя, который ей угрожает. На предыдущий вызов выезжал другой экипаж, сотрудники которого по названному женщиной адресу никого не застали. Во второй раз поехал уазик с бортовым номером 215.

Приехав на место, патрульные вновь никого не застали дома. В здании барачного типа находится несколько квартир, но постоянно проживают только в одной из них, откуда и поступил вызов. Кроме двух лающих собак и двух кошек, испуганно наблюдающих за полицейскими из окон квартиры, в доме никого не было. Внезапно один из стражей порядка заострил внимание на запахе гари – по рации доложил об этом дежурному. Через несколько минут на адрес приехали пожарные и скорая помощь. Спасатели выяснили, что рядом с домом тлел мусор в одном из контейнеров – если бы его не потушили, огонь мог перекинуться на здание и произошёл бы крупный пожар.

Сев в машину, напарники начали заполнять необходимые документы – служебные книжки, бортовой журнал автомобиля, бланк отчёта по смене (рапорт экипажа), в котором фиксируется каждый выезд с временем и кратким описанием обстоятельств. На это у них ушло не больше двух-трёх минут.

Следующий вызов поступил от женщины, проживающей по адресу проспект Мира, 30. По словам тагильчанки, в подъезде её дома между первым и вторым этажами лежал мужчина. По приезду выяснилось, что пока она гуляла с собакой, нетрезвый гость уже успел уйти. По адресу проспект Мира, 11 одному из жильцов мешает уснуть вытяжка ресторана, который находится этажом ниже. С тагильчанина взяли необходимые пояснения и помогли ему составить на имя участкового заявление – мужчина передвигается по квартире в инвалидном кресле, из-за чего лично прийти в отделение не может.

Фото: TagilCity.ru

Впереди два выходных