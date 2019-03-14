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12 часов в полицейской машине: как проходит смена наряда ППС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Img 3219

12 часов в полицейской машине: как проходит смена наряда ППС

Сегодня, 17:30ОбществоКсения ПлесовскихФото: TagilCity.ru
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