12 часов в полицейской машине: как проходит смена наряда ППС
Корреспондент TagilCity.ru заступил на дежурство вместе с автопатрулём 2 роты полиции Нижнего Тагила и выяснил, какие вызовы чаще поступают на пульт дежурного, а также как проходит 12-часовая смена у стражей порядка.
Смена у сотрудников ППС начинается в 13.00 и длится 12 часов. Но на службу они заступают за полчаса до начала рабочего дня – к этому времени полицейские должны получить спецсредства (каски, бронежилеты и оружие) и пройти инструктаж.
При полном обмундировании стражи порядка выстраиваются вдоль здания отдела полиции №16 со служебными книжками в руках. Командир батальона ППС, а также руководители большинства подразделений (по делам несовершеннолетних, отдела безопасности общественного порядка, службы участковых уполномоченных и другие) рассказывают полицейским основные направления работы на смену. Эту информацию сотрудники записывают в служебные книжки. Также во время инструктажа отрабатываются некоторые навыки – например, в этот день тренировались отражать нападения злоумышленника.
Бывает, что погода не позволяет проводить инструктаж на улице, поэтому строимся на первом этаже в холле отдела. На улице удобнее, конечно. Например, отрабатывать навыки рукопашного боя или применение спецсредств. Такие «тренировки» у нас проходят на каждом построении в начале смены.
Меня закрепили за автопатрулём 2 роты – на «буханке» с бортовым номером 215 я провела 12 часов в обществе водителя и двух старших сержантов ППС.
Управляет уазиком 43-летний Евгений. Мужчина скоро выйдет на пенсию – в МВД он отработал почти 20 лет. Спокойный и уверенный, он выделяется среди других патрульных – о себе даёт знать жизненный опыт. У Евгения есть жена (тоже сотрудник ППС) и двое детей.
Когда я выхожу на улицу в гражданской одежде, никто и не предполагает, что я работаю в полиции,говорит невысокий худощавый мужчина.
В том, что оба супруга работают в МВД, есть и свои минусы – смены у них не совпадают, чтобы с детьми всегда был кто-то из родителей. Поэтому Евгений видится со своей женой чаще всего только по ночам и иногда рано утром.
Другие ребята говорят, что график наоборот удобный – есть время и для семьи, и для отдыха.
32-летний старший сержант ППС Антон рано уходить на пенсию не собирается – он отработал в органах внутренних дел только 12 лет. Молодой мужчина среднего роста и крепкого телосложения постоянно шутит – так, говорит, в нашей работе проще. Чтобы потом негативные эмоции после тяжелого трудового дня не выплескивать на членов семьи (жену и детей), Антон сублимирует их в шутки над товарищами.
Его 34-летний напарник Максим – высокий и крепкий мужчина. У него всегда невозмутимое и серьёзное лицо.
Меня тяжело вывести на эмоции, говорит старший сержант ППС.
Даже на шутки своего товарища он почти не реагирует – говорит, что уже привык. Максим не женат, но у него есть подруга сердца. О себе молчаливый полицейский не любит рассказывать – даже напарникам.
После инструктажа транспорт и пешие наряды «выдвигаются на маршрут патрулирования». 215 автопатруль курсирует по центру Нижнего Тагила, части Гальянки и посёлку Старатель. По каким именно улицам поедет «бобик», экипаж узнаёт только во время инструктажа. Заранее маршрут не обговаривают.
Чаще всего ездим в местах массового скопления народа, вечером – около магазинов с алкогольной продукцией, вдоль набережной, музейного комплекса. Несём службу в обычном режиме – сотрудников хватает, автомобилей тоже.
В уазике пахнет по особому – антифризом, оружием и полицейской формой. Внутри «буханки» достаточно комфортно – мягкие сидения, на окнах шторки. На передней панели – ориентировки. Те, что есть на стендах в каждом отделе полиции. Чистоту в машине поддерживает весь экипаж.
Мы смотрим по ситуации - кого можно сажать в салон, а кого не стоит. Для последних всегда есть место в задней части автомобиля – отсеке для задержанных.
На вопрос журналиста, не жалуются ли домашние на такой график, в один голос смеются.
Как можно жаловаться? Это служба, тут не бывает – хочу/не хочу.
Фоном во время разговора доносится голос из динамика радиостанции – дежурный ОП № 16 связывается с каждым экипажем и узнаёт их местоположение. Спустя 20 минут поступает сообщение, что в районе магазина «Смак» на Вые потерялась пенсионерка 1937 года рождения – женщина оставила свою маму на остановке на несколько минут, а вернувшись не нашла её.
Информацию экипаж сразу записывает в служебные книжки – дату и время пропажи, особые приметы женщины и предполагаемый радиус поисков. Через 10 минут выясняется, что пенсионерка нашлась. Патрульные радуются, говорят, что искать пропавших пенсионеров – хуже, чем детей. Чаще всего у пожилых людей страдает память, и они плохо ориентируются в пространстве.
Бывали случаи, когда пропажу стариков обнаруживали спустя несколько дней после исчезновения – тогда их искать намного сложнее, тут подключаются уже специалисты группы розыска и поисковые отряды.
Спустя ещё пять минут - новая заявка из дежурной части. Пенсионерка 1937 года рождения заявила о краже из её квартиры прибора для измерения сахара. Услышав адрес, водитель перестраивает маршрут и предупреждает меня – если пойдёте с патрульными, ничему не удивляйтесь. Напарники молча кивают, и мы заходим в подъезд многоэтажки на улице Горошникова.
Выходим из лифта на третьем этаже, пенсионерка уже открыла дверь в квартиру и ждёт стражей порядка. Женщина начинает свой разговор с того, что у неё украли всё –аппарат для измерения сахара в крови, личные вещи, несколько полотенец и комплект постельного белья. Винит в этом пенсионерка свою 30-летнюю соседку – якобы девушка подговорила своего любовника сделать дубликат ключей от квартиры бабушки и тайком ночью вынесла ценные вещи старушки. Полицейские с невозмутимым видом записывают показания женщины, берут у неё объяснение и заявление о краже, составляют рапорт. Уже уходя из квартиры потерпевшей выясняется, что список украденного можно дополнить тремя банками варенья – только бабушка не помнит, когда именно оно пропало: в прошлый раз или сейчас.
Женщина уже далеко не в первый раз вызывает наряд и заявляет о краже. Причём, виновата всегда молодая соседка. Сейчас пройдём к девушке, возьмём с неё объяснительную, а потом направим все документы в отделение участковому.
Молодая соседка открывает дверь не сразу – девушка спала перед ночной сменой на заводе.
Когда же это прекратится? Раз в неделю, стабильно, соседка на меня жалуется – то я музыку громко слушаю в час дня, то ночью вода в моей ванной громко шумит. Теперь и любовник у меня появился. Надо мужу рассказать,говорит Светлана.
Вернувшись в служебный автомобиль встречаем врио командира взвода – он приехал с проверкой. Экипаж докладывает о том, как идёт служба. После чего начальник делает соответствующую запись в их служебных книжках.
Таких проверок может быть за смену несколько – от командира взвода до ответственного из управления МВД Нижнего Тагила. Поэтому мы всегда на связи – рация есть не только в машине, но и переносная у каждого патрульного.
Садимся в машину и едем по маршруту. Останавливаемся во дворе одного из домов по улице Октябрьской революции – там пешеходы регулярно перебегают дорогу, несмотря на наличие рядом пешеходного перехода.
В отличие от сотрудников ГИБДД, мы можем только составить протокол об административном правонарушении. Постановительная часть (где прописаны нормы и штраф) есть только в бумагах у инспекторов, поэтому они могут вынести санкции на месте. Мы свои протоколы передаём в дежурную часть, потом их рассматривает руководитель ОП №16 или мировой судья.
Не зафиксировав ни одного нарушения, двигаемся дальше на улицу Карла Маркса. Там ответственный отдела полиции ставит отметку в служебные книжки экипажа – проходит очередная проверка. Из дежурной части поступает заявка – девушка потеряла свой айфон на одной из детских площадок неподалёку от места предыдущего патрулирования. В итоге тагильчанка решила заявить о краже дорогостоящего гаджета, но документы на аппарат у девушки дома совсем по другому адресу. Заезжаем за документами и везём её в отдел полиции №16 – составлять заявление.
Прямо в отделе моих напарников отправляют на задержание – кто-то позвонил и пожаловался дежурному на группу молодых людей (предположительно, изрядно выпивших), прогуливающихся в районе моста на Островского. Патрульные приводят в дежурную часть ОП №16 троих тагильчан. Двое из них – действительно в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один – абсолютно трезвый, запретил журналисту фотографировать свою компанию даже со спины.
Следующий вызов – во двор дома по адресу Карла Маркса, 79. Жители близлежащих зданий пожаловались на нетрезвых супругов - мужчина обвинял свою даму в неверности, сетовал на годы, потраченные впустую с такой непорядочной женой, и грозился найти соперника.
По пути в дежурную часть супруги успели помириться, пообещали простить друг другу все обиды и упрёки. Но протокол на них стражи порядка всё-таки составили.
Это классический вызов – выпившие супруги начинают выяснять отношения. Хорошо, что до драки и поножовщины не дошло.
Пока оформляли подвыпившую парочку, поступило несколько подобных вызовов. Пьяные мужчины выясняли отношения со своими подругами. Одного из таких дебоширов (он угрожал жене расправой) привезли в наручниках в дежурную часть сотрудники группы немедленного реагирования. Такой патруль заступает в наряд на сутки.
Обед, который ребята запланировали на 20.00, плавно перетёк в поздний ужин. Корреспондента TagilCity.ru угостили кофе и бутербродами. Ближе к 22 часам экипаж опять выдвинулся на маршрут. Сначала патрульные должны были проверить мужчину, находящегося под административным надзором. С 22 до 6 часов ему запрещено покидать жилище. Приехав по адресу выяснилось, что тагильчанина дома нет.
Мы проводим проверку таких лиц согласно документам, которые получаем из дежурной части. Сейчас но этого мужчину будем составлять рапорт, что его не было дома в указанное время. Ему за это может грозить как штраф (от полутора тысяч рублей), так и более жёсткие санкции.
Пока ребята проверяли поднадзорного, поступил вызов от дежурного – женщина, проживающая в доме по адресу улица Носова, 30, во второй раз позвонила и пожаловалась на своего пьяного воздыхателя, который ей угрожает. На предыдущий вызов выезжал другой экипаж, сотрудники которого по названному женщиной адресу никого не застали. Во второй раз поехал уазик с бортовым номером 215.
Приехав на место, патрульные вновь никого не застали дома. В здании барачного типа находится несколько квартир, но постоянно проживают только в одной из них, откуда и поступил вызов. Кроме двух лающих собак и двух кошек, испуганно наблюдающих за полицейскими из окон квартиры, в доме никого не было. Внезапно один из стражей порядка заострил внимание на запахе гари – по рации доложил об этом дежурному. Через несколько минут на адрес приехали пожарные и скорая помощь. Спасатели выяснили, что рядом с домом тлел мусор в одном из контейнеров – если бы его не потушили, огонь мог перекинуться на здание и произошёл бы крупный пожар.
Сев в машину, напарники начали заполнять необходимые документы – служебные книжки, бортовой журнал автомобиля, бланк отчёта по смене (рапорт экипажа), в котором фиксируется каждый выезд с временем и кратким описанием обстоятельств. На это у них ушло не больше двух-трёх минут.
Следующий вызов поступил от женщины, проживающей по адресу проспект Мира, 30. По словам тагильчанки, в подъезде её дома между первым и вторым этажами лежал мужчина. По приезду выяснилось, что пока она гуляла с собакой, нетрезвый гость уже успел уйти. По адресу проспект Мира, 11 одному из жильцов мешает уснуть вытяжка ресторана, который находится этажом ниже. С тагильчанина взяли необходимые пояснения и помогли ему составить на имя участкового заявление – мужчина передвигается по квартире в инвалидном кресле, из-за чего лично прийти в отделение не может.
Впереди два выходных
Это был последний вызов на этот день. Около часа ночи патруль вернулся на базу. Там экипаж отчитался о проделанной за день работе и сдал все необходимые документы и спецсредства. Очередные трудовые будни патрульных закончились, впереди два выходных.