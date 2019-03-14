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Депутаты Нижнего Тагила не поддержали создание в городе новой футбольной команды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты Нижнего Тагила не поддержали создание в городе новой футбольной команды

Сегодня, 11:27ОбществоФото: pixabay.com
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