Депутаты Нижнего Тагила не поддержали создание в городе новой футбольной команды
Депутаты комиссии по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму нижнетагильской думы не подержали создание новой футбольной команды.
Депутаты рассмотрели предложение президента городской федерации футбола Евгения Исакова о создании объединенной футбольной команды.
Тренер команд «Спутника» и «Уральца» предложил создать в городе объединенную юношескую команду по футболу. Как сообщил Исаков, для создания команды потребуется финансирование в размере 1 млн рублей в год. Но при этом, юные спортсмены смогут достойно представлять город на всероссийских и международных соревнованиях.
Заместитель главы города Валерий Суров отметил, что не против создания новой команды и выступает за то, чтобы спортсмены не покидали Нижний Тагил. Однако считает нерациональным, если финансирование будет осуществляться только из бюджета города, так как 1 млн рублей для содержания футбольной команды будет недостаточно.
Инициативу также не поддержала Ирина Еремеева, начальник управления физической культуры и спорта, сообщает корреспондент TagilCity.ru. Еремеева отметила, что городу достаточно команды «Уралец-НТ». С вышесказанным согласился депутат Олег Перминов.