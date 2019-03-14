«Городская управляющая компания» в Тагиле оштрафована на 50 тысяч за мусорную свалку

Жительница поселка Верхняя Черемшанка обратилась в Роспотребнадзор с сообщением о том, что МУП «Городская управляющая компания» несвоевременно осуществляет уборку мусора на подконтрольной территории. В ходе проверки Роспотребнадзор выявил факты нарушения санитарного законодательства, в частности, около домов на улице Проходчиков, на необорудованной контейнерами площадке, образовалась несанкционированная свалка мусора.

Также управляющей компанией не были обеспечены условия для сбора и временного хранения ТБО и крупногабаритного мусора, не обеспечено оборудование специальной площадки с водонепроницаемым покрытием (бетонным или асфальтовым), ограниченной бордюром и зелеными насаждениями по периметру. Был допущен сбор ТБО и их хранение на необорудованном месте вблизи жилых домов,сообщает Свердловский областной суд.

Отходы складировались неопределенное время и начинали загнивать. Помимо этого, специалистами был зафиксирован излив сточных вод с территории одного из жилых домов.

Установлено, что в платежки УК была включена услуга по вывозу мусора. Таким образом, организация собирала денежные средства за фактически непредоставленную услугу.