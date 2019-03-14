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«Городская управляющая компания» в Тагиле оштрафована на 50 тысяч за мусорную свалку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Городская управляющая компания» в Тагиле оштрафована на 50 тысяч за мусорную свалку

Сегодня, 13:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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