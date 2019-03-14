«Городская управляющая компания» в Тагиле оштрафована на 50 тысяч за мусорную свалку
Ленинский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал на 50 тысяч рублей «Городскую управляющую компанию» за несвоевременный вывоз мусора.
Жительница поселка Верхняя Черемшанка обратилась в Роспотребнадзор с сообщением о том, что МУП «Городская управляющая компания» несвоевременно осуществляет уборку мусора на подконтрольной территории. В ходе проверки Роспотребнадзор выявил факты нарушения санитарного законодательства, в частности, около домов на улице Проходчиков, на необорудованной контейнерами площадке, образовалась несанкционированная свалка мусора.
Также управляющей компанией не были обеспечены условия для сбора и временного хранения ТБО и крупногабаритного мусора, не обеспечено оборудование специальной площадки с водонепроницаемым покрытием (бетонным или асфальтовым), ограниченной бордюром и зелеными насаждениями по периметру. Был допущен сбор ТБО и их хранение на необорудованном месте вблизи жилых домов,сообщает Свердловский областной суд.
Отходы складировались неопределенное время и начинали загнивать. Помимо этого, специалистами был зафиксирован излив сточных вод с территории одного из жилых домов.
Установлено, что в платежки УК была включена услуга по вывозу мусора. Таким образом, организация собирала денежные средства за фактически непредоставленную услугу.
Специалистами Роспотребнадзора составлен протокол об административном правонарушении, на основании которого судом вынесено решение о наложении на «Городскую управляющую компанию» штрафа в размере 50 тысяч рублей.