Обманутые дольщики дома на улице Щербакова в Екатеринбурге обретут жилье к маю

Замглавы региона Сергей Бидонько отметил, что власти постараются найти деньги для завершения строительства дома на улице Щербакова, 20.

Помимо этого, в настоящий момент начата работа с дольщиками Арамиля. Им будут предложены варианты квартир из жилого фонда или возможность приобретения квартир на вторичном рынке, сообщает департамент информполитики Свердловской области.