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Обманутые дольщики дома на улице Щербакова в Екатеринбурге обретут жилье к маю
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обманутые дольщики дома на улице Щербакова в Екатеринбурге обретут жилье к маю

Сегодня, 19:21ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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