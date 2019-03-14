Обманутые дольщики дома на улице Щербакова в Екатеринбурге обретут жилье к маю
Сегодня, 19:21ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Права на жилье дольщиков дома №20 на улице Щербакова будут восстановлены к маю. В настоящий момент идет процесс оформления квартир взамен недостроенных.
Сюжеты: Екатеринбург
Замглавы региона Сергей Бидонько отметил, что власти постараются найти деньги для завершения строительства дома на улице Щербакова, 20.
Помимо этого, в настоящий момент начата работа с дольщиками Арамиля. Им будут предложены варианты квартир из жилого фонда или возможность приобретения квартир на вторичном рынке, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
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