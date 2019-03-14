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Оценка губернаторов, нацпроекты и финансы: от чего зависит качество дорог в России?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Оценка губернаторов, нацпроекты и финансы: от чего зависит качество дорог в России?

Вчера, 22:54ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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