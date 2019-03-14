Оценка губернаторов, нацпроекты и финансы: от чего зависит качество дорог в России?

На нацпроекты «Безопасные и качественные автодороги» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» заложено 4438,7 млрд рублей и 655 млрд рублей.

Фото: Новые Известия

Качество автодорог напрямую связано с безопасностью.

По статистике, больше всего гибнет и калечится людей из-за качества дорог. И эта тенденция не меняется. Федеральные трассы – это нормальная, хорошая дорога, лучше, чем остальные. Всё. Претендовать на то, что они сделаны полностью по ГОСТам, как в Германии, я бы не стал, прокомментировал смертность на дорогах руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Слова Крохмаля подтверждают показатели качества автодорог по источнику финансирования. В конце 2017 года, по данным Росстата, не соответствуют качеству 56,9% автодорог областного или муниципального значения, 46,7% – местного значения, 17,2% – федерального.

Самые качественные автодороги находятся в Москве, Ханты-Мансийском АО, Амурской области, Ставропольском и Красноярском краях.

Тем не менее в ближайшие шесть лет ситуация с российскими автодорогами должна существенно улучшиться. Финансирования достаточно, чтобы снизить смертность на дорогах почти в три раза, доля региональных дорог в нормативном состоянии вырастет с 43,1% до 50,9%, доля дорог городских агломераций вырастет с 42% до 85%, сообщают «Новые известия».