При поддержке ВТБ в Третьяковке состоится выставка работ Репина

В Третьяковской галерее пройдет выставка картин Ильи Репина. Экспозиция будет представлена на трех этажах галереи на Крымском Валу. С 16 марта по 18 августа жители и гости Москвы смогут посетить выставку, которая пройдет при поддержке ВТБ.
Третьяковская галерея не один год сотрудничает с генеральным спонсором и многолетним партнером-банком ВТБ. Нынешняя выставка работ Репина превзойдет все предыдущие, потому что на этот раз будет представлено множество картин знаменитого русского художника. Об этом пишут «Новые известия».
По словам директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, экспозиция является примером музейного партнерства: Русский музей предоставил галерее все картины Репина, в том числе гигантскую работу «Заседание Госсовета». Трегулова высоко оценила уровень профессионализма музейщиков, которые демонтировали полотна в Русском музее, накатывали их на вал, везли в Третьяковскую галерею, разгружали, раскатывали с вала на подрамник и делали новую раму по эскизу архитектора выставки Евгения Асса. При этом ни одна картина не пострадала.
На выставке можно будет увидеть работы, созданные художником за полвека творчества. В экспозицию вошли более 300 картин из 35 собраний – более 170 живописных и 130 графических. В Третьяковке будут представлены как знаменитые работы (например, «Бурлаки на Волге»), так и малоизвестные из частных коллекций.
Полотна повесят в хронологическом порядке, чтобы посетителю выставки было легче осмыслить творческий путь великого русского живописца.
По словам куратора выставки Татьяны Юденковой, Репин говорил, что в его картины нужно долго всматриваться, чтобы погрузиться в детали и разгадать сложный замысел.
На сайте Третьяковской галереи уже продано более 50 тысяч билетов. Выставка станет первой из серии ретроспектив, посвященных 175-летию со дня рождения Ильи Репина. В ближайшие два года аналогичные выставки будут организованы в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), в Пти-Пале (Париж) и художественном музее «Атенеум» (Хельсинки). Цель международного проекта – напомнить о том, что творчество Репина имеет большое значения для русского и европейского искусства.