При поддержке ВТБ в Третьяковке состоится выставка работ Репина

Третьяковская галерея не один год сотрудничает с генеральным спонсором и многолетним партнером-банком ВТБ. Нынешняя выставка работ Репина превзойдет все предыдущие, потому что на этот раз будет представлено множество картин знаменитого русского художника. Об этом пишут «Новые известия».

По словам директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, экспозиция является примером музейного партнерства: Русский музей предоставил галерее все картины Репина, в том числе гигантскую работу «Заседание Госсовета». Трегулова высоко оценила уровень профессионализма музейщиков, которые демонтировали полотна в Русском музее, накатывали их на вал, везли в Третьяковскую галерею, разгружали, раскатывали с вала на подрамник и делали новую раму по эскизу архитектора выставки Евгения Асса. При этом ни одна картина не пострадала.

На выставке можно будет увидеть работы, созданные художником за полвека творчества. В экспозицию вошли более 300 картин из 35 собраний – более 170 живописных и 130 графических. В Третьяковке будут представлены как знаменитые работы (например, «Бурлаки на Волге»), так и малоизвестные из частных коллекций.

Полотна повесят в хронологическом порядке, чтобы посетителю выставки было легче осмыслить творческий путь великого русского живописца.

По словам куратора выставки Татьяны Юденковой, Репин говорил, что в его картины нужно долго всматриваться, чтобы погрузиться в детали и разгадать сложный замысел.