Самолёт «Дубай – Сиэтл» совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
Сегодня, 07:30ОбществоФото: svx.aero
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Самолёт авиакомпании Emirates по пути из Дубаи в Сиэтл совершил вынужденную посадку в аэропорту «Кольцово». Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
Сюжеты: Екатеринбург
13 марта в аэропорту «Кольцово» совершил экстренную посадку борт EK-229 летевший из Дубаи в американский Сиэтл. Со слов очевидцев, во время полёта одному из пассажиров стало плохо.
После приземления мужчину госпитализировали в одну из екатеринбургских больниц. О его состоянии и дальнейшей судьбе ничего не известно, сообщают «РИА Новости».
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