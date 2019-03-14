Самолёт «Дубай – Сиэтл» совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

13 марта в аэропорту «Кольцово» совершил экстренную посадку борт EK-229 летевший из Дубаи в американский Сиэтл. Со слов очевидцев, во время полёта одному из пассажиров стало плохо.

После приземления мужчину госпитализировали в одну из екатеринбургских больниц. О его состоянии и дальнейшей судьбе ничего не известно, сообщают «РИА Новости».