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Самолёт «Дубай – Сиэтл» совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Img 8953

Самолёт «Дубай – Сиэтл» совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Сегодня, 07:30ОбществоФото: svx.aero
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