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Серовские полицейские сожгли около 600 граммов наркотиков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Серовские полицейские сожгли около 600 граммов наркотиков

Сегодня, 18:03ОбществоФото: МО МВД России «Серовский»
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