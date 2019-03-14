Серовские полицейские сожгли около 600 граммов наркотиков
Сегодня, 18:03ОбществоФото: МО МВД России «Серовский»
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Серовские полицейские вместе с представителями Роспотребнадзора и комиссии здравоохранения уничтожили около 600 граммов наркотических веществ.
Правоохранительные органы и представители ведомств уничтожили около 600 граммов наркотиков, в числе которых были 400 граммов героина, а также гашиш, конопля и «синтетика».
С запрещенными веществами, которые фигурировали в 30 уголовных делах, были уничтожены вещественные доказательства: конверты, весы, шприцы, химвещества, трубки и смеси, сообщает пресс-группа МО МВД РФ «Серовский».
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