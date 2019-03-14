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Силовики Екатеринбурга проводят обыски в «Открытой России» у соратника Ходорковского
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Силовики Екатеринбурга проводят обыски в «Открытой России» у соратника Ходорковского

Сегодня, 10:23ОбществоФото: Максим Верников/vk.com/maxvern
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