Силовики Екатеринбурга проводят обыски в «Открытой России» у соратника Ходорковского

Обыски прошли у Максима Верникова, какой-либо официальной информации правоохранительными органами о причинах обыска не поступало. В настоящий момент проходят следственные мероприятия, сообщает Федеральное агентство новостей.

По неподтвержденной информации, обыски проводятся в рамках уголовного дела по статье «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

Видео Видео: ФСН