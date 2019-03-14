Силовики Екатеринбурга проводят обыски в «Открытой России» у соратника Ходорковского
Сегодня, 10:23ОбществоФото: Максим Верников/vk.com/maxvern
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Сотрудники СК и полиции в Екатеринбурге 14 марта пришли с обыском к участнику регионального отделения «Открытой России», созданной Михаилом Ходорковским.
Сюжеты: Екатеринбург
Обыски прошли у Максима Верникова, какой-либо официальной информации правоохранительными органами о причинах обыска не поступало. В настоящий момент проходят следственные мероприятия, сообщает Федеральное агентство новостей.
По неподтвержденной информации, обыски проводятся в рамках уголовного дела по статье «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».
Видео
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Видео: ФСН
Напомним, что «Открытая Россия» была создана при поддержке компании ЮКОС, совладельцем которой являлся Михаил Ходорковский. После признания его виновным в ряде преступлений, он скрылся за границей.
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