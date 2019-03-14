Свердловская область вошла в список самых густонаселенных регионов России

Согласно рейтингу самых густонаселенных регионов России, Свердловская область находится на пятом месте по этому показателю. В регионе проживают 4,3 миллиона человек.

Данные по итогам 2018 года обнародовал Росстат.

На первом месте оказалась Москва. В столице России проживает 12,6 млн человек. За год численность населения увеличилась на 123,8 тыс. человек.

На втором месте Московская область. Там проживают 7,5 млн человек. Третье место у Краснодарского края с численностью населения 5,6 млн человек. Далее следует Санкт-Петербург - 5,3 млн человек.