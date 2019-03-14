Свердловская область вошла в список самых густонаселенных регионов России
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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Свердловская область заняла пятое место по численности населения в рейтинге регионов России.
Согласно рейтингу самых густонаселенных регионов России, Свердловская область находится на пятом месте по этому показателю. В регионе проживают 4,3 миллиона человек.
Данные по итогам 2018 года обнародовал Росстат.
На первом месте оказалась Москва. В столице России проживает 12,6 млн человек. За год численность населения увеличилась на 123,8 тыс. человек.
На втором месте Московская область. Там проживают 7,5 млн человек. Третье место у Краснодарского края с численностью населения 5,6 млн человек. Далее следует Санкт-Петербург - 5,3 млн человек.
Самое маленькое количество людей проживает в Ненецком АО — 43 тысячи человек, пишет RT.
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