Тагильчанам вновь предлагают проголосовать за лучший въездной знак
Сегодня, 13:25ОбществоФото: Проект Романа и Олега Гореленко
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В Нижнем Тагиле проходит последний этап голосования за проект нового въездного знака.
Сюжеты: Нижний Тагил
На суд тагильчан представлены проекты Романа Гореленко, Владимира Павленко, Алексея Татаринова и Александра Заболотникова, Антона Зырянова, проект творческой группы IRON. Также горожанам предложен вариант вернуть старую шестеренку.
Отдать свой голос можно в группе Нижнетагильского музея ИЗО.
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Напомним, что новый въездной знак будет установлен к 300-летию Нижнего Тагила.
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