В Нижнем Тагиле рассмотрят вопрос доплаты 7 791 руб. бывшим муниципальным спасателям

Если данная инициатива будет одобрена, то бывшие сотрудники ЦЗН в Нижнем Тагиле с 2020 года смогут получать ежемесячную доплату в размере почти 8 000 рублей. Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Пособие предлагают установить сотрудникам старше 50 лет, не менее 15 лет проработавшим в ЦЗН Нижнего Тагила и участвовавшим в ликвидации ЧС на территории муниципалитета. Пособие будет начисляться до наступления пенсионного возраста.

Если сотрудник при достижении 50 лет решит покинуть службу спасения, он может написать заявление на выплату и получать деньги до 65 лет. Это хорошая помощь для людей, которые работают в таких тяжёлых условиях,сообщил начальник муниципального отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин.

На поддержку бывших спасателей муниципалитету ежегодно потребуется выделять около 650 000 рублей, пишут «Все новости».

В случае одобрения депутатами, решение вступит в силу с 1 января 2020 года.