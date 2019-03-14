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В Нижнем Тагиле рассмотрят вопрос доплаты 7 791 руб. бывшим муниципальным спасателям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле рассмотрят вопрос доплаты 7 791 руб. бывшим муниципальным спасателям

Сегодня, 09:15ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения»
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