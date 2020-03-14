В Москве из-за коронавируса ввели свободное посещение школ

Согласно документу, опубликованному на сайте мэра Москвы, родители сами будут решать — идет ли ребенок в школу или остается дома. Для тех школьников, кто не будет посещать образовательные учреждения, введут дистанционное обучение.

Этим же указом вводится запрет на допуск к работе сотрудников, которые вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.