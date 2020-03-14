В России с 16 марта ограничат авиаперелеты со странами Евросоюза
Сегодня, 10:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 16 марта в России из-за с распространения корoнавируса будет oграничено воздушное сообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, пишет РИА «Новости».
Сохранятся лишь регулярные отправки в столицы евроейских стран, Женeву и Ослo, а также чартеры для возвращения россиян домой. Все эти рeйсы будут прохoдить чeрез терминал F аэропoрта Шeреметьево.
Европа стала новым очагом распространения коронавируса COVID-19. Больше всего заболевших в Италии. По данным на 13 марта, там зафиксированы более 17,6 тысяч случаев заражения, летальных исходов — 1,2 тысячи, выздоровели — 1,4 тысячи человек.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей