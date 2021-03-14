Фантомная лицензия, нарушения в ГГО и COVID-диссиденты: итоги недели в Нижнем Тагиле

Фантомная лицензия, нарушения в ГГО и COVID-диссиденты: итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 23:37ОбществоАлександра ЛогиноваФото: pixabay.com
Традиционная подборка самых важных публикаций от редакции TagilCity.ru — читайте в итогах недели обо всем, что не стоит пропускать.

Любопытный факт на минувшей неделе выяснили наша редакция о свердловской УГМС: у лаборатории нет никаких лицензий и аккредитаций. Буквально пару недель назад сотрудники службы настаивали, что наше издание должно получить аккредитацию, чтобы проводить свои замеры состояния воздуха в Нижнем Тагиле. А теперь чиновники заявили, что их ведомству никакие разрешительные документы для замеров не нужны.

Самое занятное, что из-за отсутствия документов данные УГМС не могут быть использованы в том же суде. То есть для замеров нам — независимым активистам без экологического образования — бумажка от государства нужна, а им — очень серьёзным дядям и тетям с образованием — нет. Эти двойные стандарты вызвали у нас сомнения и мы обратились в прокуратуру, чтобы выяснить, законно ли вообще работает УГМС в Свердловской области.

В Нижнем Тагиле началась подготовка к закрытию на реконструкцию моста по улице Циолковского. Теперь в городе продумывают работу детских садов — обсуждается открытие дежурных групп с 6 утра. Это связано с тем, что теперь работникам ЕВРАЗ НТМК придется ездить на работу к 7 утра.

В пригороде Нижнего Тагила жители села Покровское в течение нескольких месяцев добиваются устранения незаконной контейнерной площадки. Она появилась после того, как администрация ГГО использовала ошибочные замеры расстояния до жилых домов. Получив разрешение Роспотребнадзора, чиновники поставили площадку с контейнерам под мусор в запретной близости к домам. Суд обязал руководство Горноуральского городского округа устранить нарушения, однако пока этого не произошло.

Еще одна история, связанная с мусором в ГГО, оценивается в 18 млн рублей. Администрация не оплачивает услуги по устранению свалок на своей территории. Мусор, который вывез региональный оператор, копился на территории округа в течение полутора десятилетий. В рамках экологической реформы свалки устранены силами регоператора (сами чиновники не стали этого делать), однако платить за приведение территорий в порядок руководство ГГО не хочет, поэтому исполнитель подал иск в суд.

Некоторые тагильчане до сих пор пытаются бороться с вакцинацией от коронавируса с помощью интернета. Это делают как представители социальной сферы, так и сотрудники промышленных предприятий. Причём некоторые представители первой категории граждан с санитарными книжками надеются, что жалобы в тагильских пабликах отменят российские законы, а представители второй — что промышленность готова простаивать из-за нежелающих прививаться. Бесплатное тестирование, проверка на антитела — работодатели обеспечивают сотрудников таких организаций многими благами, которые недоступны рядовым гражданам, однако все равно ещё есть сомневающиеся в реальности этой инфекции, из-за которой (или осложнений после неё) погибли уже более 2,5 млн человек.

Закончить хочется на более позитивной ноте. Мы возобновили публикации нашего традиционного Культобзора - два раза в неделю теперь вы можете прочитать о наиболее интересных событиях в городе. Особенно если некоторые из них вас заинтересовали после прочтения авторской колонки нашего театрального критика по имени Котская Морда.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
итоги недели
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы