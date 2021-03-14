Фантомная лицензия, нарушения в ГГО и COVID-диссиденты: итоги недели в Нижнем Тагиле

Некоторые тагильчане до сих пор пытаются бороться с вакцинацией от коронавируса с помощью интернета. Это делают как представители социальной сферы, так и сотрудники промышленных предприятий. Причём некоторые представители первой категории граждан с санитарными книжками надеются, что жалобы в тагильских пабликах отменят российские законы, а представители второй — что промышленность готова простаивать из-за нежелающих прививаться. Бесплатное тестирование, проверка на антитела — работодатели обеспечивают сотрудников таких организаций многими благами, которые недоступны рядовым гражданам, однако все равно ещё есть сомневающиеся в реальности этой инфекции, из-за которой (или осложнений после неё) погибли уже более 2,5 млн человек.