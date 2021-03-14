Фантомная лицензия, нарушения в ГГО и COVID-диссиденты: итоги недели в Нижнем Тагиле

Любопытный факт на минувшей неделе выяснили наша редакция о свердловской УГМС: у лаборатории нет никаких лицензий и аккредитаций. Буквально пару недель назад сотрудники службы настаивали, что наше издание должно получить аккредитацию, чтобы проводить свои замеры состояния воздуха в Нижнем Тагиле. А теперь чиновники заявили, что их ведомству никакие разрешительные документы для замеров не нужны.
Самое занятное, что из-за отсутствия документов данные УГМС не могут быть использованы в том же суде. То есть для замеров нам — независимым активистам без экологического образования — бумажка от государства нужна, а им — очень серьёзным дядям и тетям с образованием — нет. Эти двойные стандарты вызвали у нас сомнения и мы обратились в прокуратуру, чтобы выяснить, законно ли вообще работает УГМС в Свердловской области.
В Нижнем Тагиле началась подготовка к закрытию на реконструкцию моста по улице Циолковского. Теперь в городе продумывают работу детских садов — обсуждается открытие дежурных групп с 6 утра. Это связано с тем, что теперь работникам ЕВРАЗ НТМК придется ездить на работу к 7 утра.
В пригороде Нижнего Тагила жители села Покровское в течение нескольких месяцев добиваются устранения незаконной контейнерной площадки. Она появилась после того, как администрация ГГО использовала ошибочные замеры расстояния до жилых домов. Получив разрешение Роспотребнадзора, чиновники поставили площадку с контейнерам под мусор в запретной близости к домам. Суд обязал руководство Горноуральского городского округа устранить нарушения, однако пока этого не произошло.
Еще одна история, связанная с мусором в ГГО, оценивается в 18 млн рублей. Администрация не оплачивает услуги по устранению свалок на своей территории. Мусор, который вывез региональный оператор, копился на территории округа в течение полутора десятилетий. В рамках экологической реформы свалки устранены силами регоператора (сами чиновники не стали этого делать), однако платить за приведение территорий в порядок руководство ГГО не хочет, поэтому исполнитель подал иск в суд.
Некоторые тагильчане до сих пор пытаются бороться с вакцинацией от коронавируса с помощью интернета. Это делают как представители социальной сферы, так и сотрудники промышленных предприятий. Причём некоторые представители первой категории граждан с санитарными книжками надеются, что жалобы в тагильских пабликах отменят российские законы, а представители второй — что промышленность готова простаивать из-за нежелающих прививаться. Бесплатное тестирование, проверка на антитела — работодатели обеспечивают сотрудников таких организаций многими благами, которые недоступны рядовым гражданам, однако все равно ещё есть сомневающиеся в реальности этой инфекции, из-за которой (или осложнений после неё) погибли уже более 2,5 млн человек.
Закончить хочется на более позитивной ноте. Мы возобновили публикации нашего традиционного Культобзора - два раза в неделю теперь вы можете прочитать о наиболее интересных событиях в городе. Особенно если некоторые из них вас заинтересовали после прочтения авторской колонки нашего театрального критика по имени Котская Морда.