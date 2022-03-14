150 коробок гуманитарной помощи собрали тагильчане для жителей Донбасса

150 коробок гуманитарной помощи собрали тагильчане для жителей Донбасса
150 коробок гуманитарной помощи собрали тагильчане для жителей Донбасса
Сегодня, 17:45ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Жители Нижнего Тагила активно собирают гуманитарную помощь для мирного населения Донбасса. Две машины с необходимыми вещами отправлены в Екатеринбург от «Красного Креста».

Сейчас в Нижнем Тагиле сбором гуманитарной помощи занимается и Общественная палата города.

Предприниматели за свои деньги планируют загрузить фуру, отправить ее на Донбасс. Надеюсь, что наши градообразующие предприятия тоже откликнутся. Будем эту работу продолжать, отметил глава города Владислав Пинаев.

По словам председателя Нижнетагильского отделения общероссийской общественной организации «Красный Крест» Валентины Шишкиной, люди приносят сахар, макароны, консервацию, детские игрушки, одежду и другие вещи. Острая необходимость возникает в медикаментах, нужны бинты, йод, зеленка, перекись, обезболивающие лекарства.

Ветераны Нижнего Тагила активно откликнулись на сбор помощи, а также привлекли к акции внуков и детей.

Фото:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, гуманитарную помощь для Донбасса в Нижнем Тагиле принимают в здании медицинского колледжа на проспекте Ленина, 27 ежедневно с 9 до 17 часов без выходных дней.

Сюжеты:
Нижний ТагилОперация на Украине
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