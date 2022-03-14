Гольдштейн: Власти ЕАО непрерывно контролируют цены на потребительском рынке

Накануне Ростислав Гольдштейн, губернатор ЕАО, провел совещание с руководителями торговых сетей в регионе, пишет eaomedia.ru. Ключевые проблемы, о которых рассказали бизнесмены, были связаны с внезапным увеличением транспортных расходов на автомобильные и железнодорожные перевозки, а также трудностями с поставкой вагонов под загрузку. Сейчас период от заявки до постановки вагонов под загрузку вырос до 3-4 недель, что также формирует определенные сложности в отгрузке и доставке товаров в ЕАО.
Отмечается рост стоимости определенной группы товаров, в частности, муки, сахара, некоторых круп. Как отметили оптовики, ситуация провоцируется инициативой производителей. Существуют сложности и с импортозамещением, например с кассовой лентой, которую производят в Германии.
В будущем снизится ассортимент, поскольку некоторые компании покидают рынок РФ или прекращают импорт. При этом в ходе совещания отметили, что жители ЕАО не останутся без продовольственных товаров, поскольку здесь не говорится о продуктах первой необходимости.
Еще одна проблема — дефицит оборотных средств. В рамках совещания предпринимателям порекомендовали обратиться в фонд «Микрокредитная компания Еврейской автономной области». Она дает микрозаймы до 5 млн руб., а группе компаний — до 9 млн с пониженными процентными ставками по сравнению с кредитованием в коммерческих банках.
Рассматривают и другие варианты решения проблем предпринимательства в вопросах оборотных средств. В том числе подготавливаются меры федеральной поддержки по данному вопросу. Чтобы быстро выявлять проблемы в промышленном секторе региона, на основании распоряжения губернатора, создали штаб по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления.
По словам губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна, главная задача сейчас заключается в обеспечении продовольственной безопасности для жителей ЕАО и помощи местным предпринимателям выстоять. Обязательно предоставят все меры поддержки, предусмотренные на уровне региона, заверил Гольдштейн. «А обоснованность роста стоимости перевозки грузов и механизма ценообразования проверят федеральное УФАС и другие министерства. Ни у кого нет права в этот непростой период наживаться на мирных гражданах», — сказал Ростислав Гольдштейн.