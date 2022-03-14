Гольдштейн: Власти ЕАО непрерывно контролируют цены на потребительском рынке

Накануне Ростислав Гольдштейн, губернатор ЕАО, провел совещание с руководителями торговых сетей в регионе, пишет eaomedia.ru. Ключевые проблемы, о которых рассказали бизнесмены, были связаны с внезапным увеличением транспортных расходов на автомобильные и железнодорожные перевозки, а также трудностями с поставкой вагонов под загрузку. Сейчас период от заявки до постановки вагонов под загрузку вырос до 3-4 недель, что также формирует определенные сложности в отгрузке и доставке товаров в ЕАО.