Instagram внесен в список запрещенных в России сайтов

Instagram внесен в список запрещенных в России сайтов
Instagram внесен в список запрещенных в России сайтов
Сегодня, 12:23ОбществоФото: 1MI
Instagram официально внесен в список запрещенных в России сайтов. Такое решение было принято Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ.

О блокировке Instagram стало известно 11 марта. Причиной стало заявление руководства Meta Platforms (туда входит Facebook, Instagram, WhatsApp), которым оно разрешило публикацию в некоторых странах агрессивных высказываний в отношении России и ее жителей.

Помимо блокировки, компании теперь грозит судебное разбирательство, так как Генпрокуратура направила иск о признании компании экстремистской и запрете ее деятельности на территории РФ. Окончательная блокировка социальной сети ожидается 14 марта в полночь.

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