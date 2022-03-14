Подозреваемый в убийстве продавца автомобиля в центре Нижнего Тагила арестован

Подозреваемый в убийстве продавца автомобиля в центре Нижнего Тагила арестован
Подозреваемый в убийстве продавца автомобиля в центре Нижнего Тагила арестован
Сегодня, 15:49ОбществоФото: 1MI
Подозреваемый в убийстве продавца автомобиля Volvo в центре Нижнего Тагила 26-летний молодой человек отправлен в СИЗО.

По данным следствия, мужчина убил владельца иномарки их травматического пистолета. Он спрятал труп в машине и отправился к другу в Невьянск. Тело он выбросил по дороге, а на следующий день попытался продать транспорт за 2 миллиона рублей.

Сам же мужчина планировал отдать деньги своей девушке и потом сдаться полиции. Мужчина был арестован до 11 мая 2022 года, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на суд. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Знакомые мужчины удивлены таким поступком. Они отмечают, что задержанный был спокойным и уравновешенным.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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