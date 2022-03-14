Приложение от «ВКонтакте» позволит перенести фото из заблокированного Instagram

Процесс очень простой. Для того чтобы осуществить перенос фотографий с описаниями, в приложении необходимо указать имя пользователя, которое у него было в Instagram. Или можно сделать ссылку на аккаунт. После чего материалы можно будет найти в закрытом альбоме Instagram. А пользователю доступно изменение приватности, когда он этого захочет.
Также в приложении помещена краткая инструкция, рассказывающая, как скачать из Instagram архив. Благодаря ему «ВКонтакте» будет сохранено также и видео в одноименном разделе. А для коротких вертикальных видео Reels разработчики приложения создали раздел «Клипы». Все перенесенные материалы будут обладать приватностью.
В компании уточнили, что в процессе скачивания окажутся только данные, находящиеся в открытом доступе, пароль для переноса не потребуется.
Доступ к соцсети Instagram для российских пользователей ограничил Роскомнадзор. Это от ведомства потребовала Генпрокуратура РФ в связи с призывами к насилию в отношении жителей России. Начало данному ограничению было положено 14 марта.