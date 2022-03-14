Приложение от «ВКонтакте» позволит перенести фото из заблокированного Instagram

Приложение от «ВКонтакте» позволит перенести фото из заблокированного Instagram
Приложение от «ВКонтакте» позволит перенести фото из заблокированного Instagram
Сегодня, 18:10ОбществоФото: vk.com
Разработчиками «ВКонтакте» запущено приложение, благодаря которому можно будет сделать перенос в соцсеть фотографий и видео из Instagram. Последняя соцсеть была заблокирована в РФ. По информации компании, этим материалам отведено место в закрытом альбоме.

Как сообщает ria.ru, с помощью приложения Instagram Manager доступен перенос в соцсеть всех фото и видеоматериалов из Instagram. По сообщению представителей «ВКонтакте», это доступно всего в несколько кликов.

Процесс очень простой. Для того чтобы осуществить перенос фотографий с описаниями, в приложении необходимо указать имя пользователя, которое у него было в Instagram. Или можно сделать ссылку на аккаунт. После чего материалы можно будет найти в закрытом альбоме Instagram. А пользователю доступно изменение приватности, когда он этого захочет.

Также в приложении помещена краткая инструкция, рассказывающая, как скачать из Instagram архив. Благодаря ему «ВКонтакте» будет сохранено также и видео в одноименном разделе. А для коротких вертикальных видео Reels разработчики приложения создали раздел «Клипы». Все перенесенные материалы будут обладать приватностью.

В компании уточнили, что в процессе скачивания окажутся только данные, находящиеся в открытом доступе, пароль для переноса не потребуется.

Доступ к соцсети Instagram для российских пользователей ограничил Роскомнадзор. Это от ведомства потребовала Генпрокуратура РФ в связи с призывами к насилию в отношении жителей России. Начало данному ограничению было положено 14 марта.

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