Сомнолог поделился советами, как уснуть при сильном стрессе

Как рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов, для восстановления режима, человеку, который подвержен стрессу, следует за 30 минут до сна прекратить следить за новостями и ограничить поток поступающей информации.

Павел Кудинов объяснил журналисту News.ru, что данный способ способствует более крепкому сну. Кроме того, следует также ограничить просмотр новостных программ, особенно в вечернее время, а также лимитировать получаемую информацию, какой бы она ни была. «Если ты сильно думаешь, переживаешь и такая тревожная личность, то надо ограничить поток информации. Соответственно, прекратить высиживать в новостях. Потратить на это несколько часов в день, и явно не вечером, и на этом поток информации позитивной, негативной прекратить», - считает эксперт. Медик отметил, что в настоящее время у большинства россиян наблюдается нарушение режима сна и бодрствования. Для того, чтобы снизить уровень стресса, требуется восстановить гигиену сна. В этом случае, тревога будет оказывать меньшее влияние на сон. В частности, врач рекомендует засыпать и вставать в одно и то же время каждый день, включая рабочие, выходные, праздничные дни и период отпуска. Кроме того, рекомендуется спать не менее восьми часов. Также врач считает, что следует уделить больше внимания своим близким и какому-либо источнику положительных эмоций. При этом, эксперт подчеркивает, что лекарственных препаратов для борьбы со стрессом как таковых нет. Успокоительные средства – это единственное, что можно порекомендовать. Между тем эксперт обращает внимание, что существуют два состояния: нарушение процесса засыпания и нарушение процесса поддержания сна. В первом случае у человека наблюдается тревожное состояние, а во втором - депрессия. «Плюс есть не связанные с эмоциональной частью частые ночные пробуждения, если они сопровождаются походами в туалет — то тогда это может быть остановкой дыхания во сне, есть и такое заболевание, — прокомментировал Кудинов. Если человек имеет дело с частыми просыпаниями, то ему следует обратиться за помощью к психотерапевту, так как тоска и депрессия не проходят сами собой, они переходят в хроническое состояние, считает эксперт. Порядка 44% граждан России имеют нарушения сна. Такие данные предоставил ВЦИОМ, проанализировав результаты опроса, проходившего пятого марта 2022 года. По данным центра, за последние девять лет доля россиян, которые могут похвастаться крепким сном, снизилась с 59% до 50%. Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше.

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