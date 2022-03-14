Тагильские школы перешли в Telegram

Учителя и родители создали общие чаты в Telegram, рассказал редакции TagilCity.ru педагог. Эту информацию подтвердили сотрудники из трех образовательных учреждений города.
Чат столовой уже там, добавил педагог.
По словам сотрудников, возможно причиной резкого перехода в другой мессенджер стал приказ Управления образования города.
Напомним, Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram на территории России, так как компания Meta, которой принадлежат данные мессенджеры и WhatsApp, не стала блокировать посты с призывом к насилию в отношении военных на Украине и президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Генпрокуратура потребовала признать холдинг экстремистской организацией.