Тагильские школы перешли в Telegram

Напомним, Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram на территории России, так как компания Meta, которой принадлежат данные мессенджеры и WhatsApp, не стала блокировать посты с призывом к насилию в отношении военных на Украине и президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Генпрокуратура потребовала признать холдинг экстремистской организацией.