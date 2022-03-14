Тагильские школы перешли в Telegram

Тагильские школы перешли в Telegram
Тагильские школы перешли в Telegram
Сегодня, 15:40ОбществоФото: 1MI
Руководство тагильских школ, по словам учителей, порекомендовало перенести все чаты из WhatsApp в Telegram.

Учителя и родители создали общие чаты в Telegram, рассказал редакции TagilCity.ru педагог. Эту информацию подтвердили сотрудники из трех образовательных учреждений города.

Чат столовой уже там, добавил педагог.

По словам сотрудников, возможно причиной резкого перехода в другой мессенджер стал приказ Управления образования города.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram на территории России, так как компания Meta, которой принадлежат данные мессенджеры и WhatsApp, не стала блокировать посты с призывом к насилию в отношении военных на Украине и президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Генпрокуратура потребовала признать холдинг экстремистской организацией.

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