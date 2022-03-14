Утвержден план работы общественных и религиозных организаций Нижнего Тагила

На совещании, на котором решались вопросы по миграционной политике и правовом положении иностранных граждан, присутствовали представители администрации Нижнего Тагила.
В течение 2022 года в городе будут решаться вопросы формирования межрелигиозных отношений, в том числе среди молодежи, и сохранения культурного наследия народов РФ. Планируется продолжать патриотическое воспитание тагильчан. В этом году будут проведены мероприятия, посвященные Дню народов Среднего Урала и государственной стратегии развития российского казачества.
На сегодняшний день миграционная ситуации в Нижнем Тагиле остается стабильной. В прошлом году в законодательстве были ведены новые изменения. В частности, иностранные граждане, которые прибывают в РФ на срок более, чем 90 дней, должны обязательно пройти дактилоскопию.
С начала 2022 года в городе было выявлено лишь одно нарушение о трудоустройстве иностранцев. Также снизилось число административных правонарушений по соблюдению миграционного законодательства.
Напомним, с вопросом о привлечении мигрантов из Средней Азии на территорию России обратились к Минстрою РФ Свердловской области. По последним данным, в стране не хватает от 1,5 до 2 миллионов рабочих.