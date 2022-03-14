Врачи предупредили о новом виде омикрона, а тагильчанин ждет свои 7 миллионов

Тагильчанин решил инвестировать не в продажи или акции, а в знания. Только не свои, а других людей. При этом мужчина планировал заработать 7 миллионов рублей, потратив только один. Судьба свела героя нашего материала с коучером Алексеем, который оказался тем еще любителем брать в долг (согласно картотеке суда) и постоянно обещал тагильчанину прибыль.
А вот Лев Ковпак, который владеет сетью супермаркетов «Кировский», стал фигурантом арбитражного дела аж на 2 миллиарда рублей. Еще один представитель Нижнего Тагила — АО НПК «Уралвагонзавод» — тоже числится в картотеке Арбитража Свердловской области, но только в качестве истца. Госкорпорация требует с московской компании 178 миллионов рублей за необоснованное обогащение.
Свердловские врачи регулярно делятся свежей информацией о мутациях коронавируса. На этот раз появился новый омикрон вида ВА.2. О нем рассказал эпидемиолог из Екатеринбурга Александр Соловьев. Мутаген на 80% чаще вызывает болезнь по сравнению со своим прародителем.
Посты УГМС 6 раз фиксировали высокое загрязнение атмосферы Нижнего Тагила с начала 2022 года. При этом наибольшее количество вредных веществ было у сероводорода. По этому показателю норма ПДК была превышена в 20 раз.
Продукты жизнедеятельности свиней агрокомплекса «Горноуральский» оказались в трубах, которые являются водной артерией одноименного поселка под Нижним Тагилом. Как туда фекалии попали и почему, читайте в нашем материале.
Тело годовалого малыша было обнаружено при тушении пожара в Туринской Слободе. СУ СК РФ по Свердловской области завело уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Пятилетний мальчик получил сотрясение мозга в результате ДТП. Ребенок незаметно выбежал из-за стоящего автобуса и попал под колеса Hyundai Accent в поселке Медянкино. ГИБДД расследует дело.
Стали известны подробности убийства тагильчанина, продававшего свою иномарку. По информации силовиков, погибший получил четыре пули в голову после того, как отказался бесплатно отдавать машину лже-покупателю.
Два большегруза не разъехались на автодороге под Ивделем: Shacman задом задел кабину КАМАЗа, после чего последний угодил в кювет. Кстати, КАМАЗ был загружен под завязку древесиной.
С таким заявлением выступили свердловские власти после публикаций СМИ материалов о дефиците кадров в медучреждениях Каменска-Уральского. Сейчас там трудятся 350 врачей с высшим медицинским образованием. При этом Свердловская область продолжает сохранять лидирующие позиции по суточной заболеваемости коронавирусом.