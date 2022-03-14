Врачи предупредили о новом виде омикрона, а тагильчанин ждет свои 7 миллионов

Как провести сделку на миллион

Тагильчанин решил инвестировать не в продажи или акции, а в знания. Только не свои, а других людей. При этом мужчина планировал заработать 7 миллионов рублей, потратив только один. Судьба свела героя нашего материала с коучером Алексеем, который оказался тем еще любителем брать в долг (согласно картотеке суда) и постоянно обещал тагильчанину прибыль.