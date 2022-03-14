Застрявших в Турции уральских туристов со скандалом пытались переселит в другой отель

Застрявших в Турции уральских туристов со скандалом пытались переселит в другой отель
Застрявших в Турции уральских туристов со скандалом пытались переселит в другой отель
Сегодня, 18:29ОбществоФото: 1MI
Семейную пару из Екатеринбурга, которая с 10 марта не может вылететь из Антальи, отправили из пятизвездочного отеля в другую гостиницу, хуже классом. Однако уральцы смогли вернуться обратно.

По словам екатеринбуржца, российским туристам заявили, что мест в пятизвездочном отеле больше нет, и отправили их в холодную четырехзвездочную гостиницу. Туда заселили всех россиян, кроме восьми человек, у которых номера не были зарезервированы.

В итоге нас заселили назад в тот же номер в пятизвездочном отеле, в котором мы были. Никто в него не заехал, номера были свободные, рассказал свердловчанин Е1.

Напомним, жители Екатеринбурга должны были вылететь из Турции 10 марта, однако самолет был задержан, а потом отменен. Всех отдыхающих по путевкам Anex Tour поместили в пятизвездочном отеле.

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Екатеринбург
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