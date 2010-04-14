Губернатор поздравил Михалину Лысову с победами в Ванкувере

В своей резиденции он, вручил спортсменам денежные сертификаты и памятные призы. Обладательницей самого крупного денежного вознаграждения стала параолимпийская чемпионка Михалина Лысова, она получила сертификат почти на 3,5 миллиона рублей, сообщает АПИ. На счету тагильчанки одна золотая, две серебряных и две бронзовых медали.