Губернатор поздравил Михалину Лысову с победами в Ванкувере
14 апреля 2010, 16:41ОбществоArtem
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Александр Мишарин сегодня поздравлял призеров Олимпийских и Параолимпийских игр.
В своей резиденции он, вручил спортсменам денежные сертификаты и памятные призы. Обладательницей самого крупного денежного вознаграждения стала параолимпийская чемпионка Михалина Лысова, она получила сертификат почти на 3,5 миллиона рублей, сообщает АПИ. На счету тагильчанки одна золотая, две серебряных и две бронзовых медали.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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