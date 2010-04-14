Итоги научно-практической конференции «Наследники Великой Победы» подведут завтра

В нынешнем году на конференцию было представлено 45 рефератов учащихся и студентов города. Для работ было предложено несколько тем в номинациях «История Отечества» и «Урал – земля золотая». По решению рецензионной комиссии для защиты рекомендовано 8 рефератов, набравших наибольшее количество баллов. По итогам защиты завтра будут определены победители в каждой номинации. Их наградят памятными дипломами и подарками, сообщает ntagil.org.