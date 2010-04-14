На малоэтажное строительство в регионе направят 800 миллионов

Об этом, как пишет Интерфакс-Урал, заявил губернатор Александр Мишарин после подписания соглашения между областью и "Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства". По его словам, удалось договориться, что в этом году на первые проекты за счет фонда поддержки ЖКХ будет направлено 600 миллионов рублей. Еще около 200-сот миллионов планируется выделить из областной казны. И это только начало, отметил Александр Мишарин. Первыми в проекте в 2010 году смогут принять участие 10 муниципалитетов региона.