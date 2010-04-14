Налоговики готовы ответить на вопросы жителей г. Нижний Тагил
14 апреля 2010, 16:19ОбществоArtem
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Налоговая инспекция приглашает на бесплатный семинар в рамках декларационной кампании.
Тема этого семинара: «Изменения в законодательстве по налогу на доходы физических лиц в 2010 году. Обязанность по сдаче деклараций формы 3-НДФЛ. Профессиональные налоговые вычеты. Сложные вопросы и ответы». Семинар состоится 15 апреля в здании инспекции по адресу: ул. Ломоносова, 4 в 14.00. Телефон для справок: 49-59-26.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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