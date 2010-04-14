Отчёты по страховым взносам в г. Нижний Тагил нужно предоставить в Пенсионный фонд до конца месяца
14 апреля 2010, 16:22ОбществоArtem
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Об этом плательщикам страховых взносов напоминает Управление Пенсионного фонда в городе Нижний Тагил и Пригородном районе.
В настоящее время отмечается низкая явка налогоплательщиков, сообщает пресс-служба Пенсионного Фонда. Между тем, за непредоставленые вовремя взносы полагается штраф в размере 5 процентов за каждый месяц просрочки от суммы страховых взносов, подлежащей уплате. Во избежание очередей и для удобства плательщиков отчеты принимаются по графикам. О дате предоставления отчета можно узнать по телефону: 48-12-64. Кроме того, в Управлении Пенсионного Фонда каждую среду и пятницу в 10.00 в конференц-зале проводятся обучающие семинары по вопросам сдачи квартальных отчетов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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