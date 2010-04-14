Первые два нападения клещей в г. Нижний Тагил. К счастью, без последствий

Они произошли в садах «Торфяник» и «Железнодорожник». К счастью, оба клеща не были носителями вируса энцефалита, рассказала нам врач-паразитолог нижнетагильского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Орлова. По её словам, в этом году ожидается, что от укусов клещей пострадает порядка 2,5 тысяч тагильчан. Это примерно на уровне прошлого сезона, когда количество клещей было пиковым. Именно поэтому, по словам Ирины Орловой, отправляясь в сад или на природу, уже сейчас нужно предпринимать меры безопасности, которые защитят вас от нападения этих насекомых.