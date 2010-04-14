Уралхимпласт - победитель областной трудовой Вахты Победы

На учете Совета ветеранов предприятия состоят 2 300 человек. В этом году на поддержку людей старшего поколения в бюджете компании предусмотрены почти 4,5 миллиона рублей. Материальную помощь неработающим пенсионерам предприятие перечисляет ежеквартально, ее размеры зависят от стажа работы на УХП. Кроме того, ветеранам выделяются средства на платные операции, зубопротезирование, приобретение слуховых аппаратов и кардиостимуляторов. В прошлом году силами Уралхимпласта отремонтировано 3 квартиры участников Великой Отечественной и тружеников тыла. А всего за 10 лет предприятие отремонтировало 124 квартиры ветеранов. В канун 65-летия Победы администрация УХП оплатила ветерану предприятия Валентине Фирсовой поездку в Воронежскую область, для участия в торжественных мероприятиях на братской могиле, где захоронен её отец, ушедший на войну с завода.