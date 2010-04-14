УВЗ подведет итоги работы за год

Он пройдет в г. Нижний Тагил 16-го апреля. Как ожидается, там будут также поставлены задачи на 2010-й год для всех предприятий корпорации. Там же обсудят дальнейшую интеграцию компании и выработают единую стратегию развития. Как отмечает пресс-служба УВЗ, впервые в полном составе на мероприятии соберутся руководители всех предприятий, входящих в корпорацию.