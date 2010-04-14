УВЗ подведет итоги работы за год
14 апреля 2010, 16:36ОбществоArtem
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Корпорация "Уралвагонзавод" подведет итоги годовой работы и расскажет о перспективах развития во время тематического круглого стола.
Он пройдет в г. Нижний Тагил 16-го апреля. Как ожидается, там будут также поставлены задачи на 2010-й год для всех предприятий корпорации. Там же обсудят дальнейшую интеграцию компании и выработают единую стратегию развития. Как отмечает пресс-служба УВЗ, впервые в полном составе на мероприятии соберутся руководители всех предприятий, входящих в корпорацию.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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