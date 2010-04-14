Вора, который брал все, что плохо лежит, задержали в г. Нижний Тагил
14 апреля 2010, 16:31ОбществоArtem
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Ему инкриминируют, как минимум, 6 краж из торговых помещений. Похоже, «последняя гастроль артиста» произошла накануне.
В дежурную часть обратился директор компьютерного магазина на проспекте Ленина. Из их торгового зала похитили системный блок. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент кражи. Эту запись директор передал милиционерам. А они, в свою очередь, показали ему базу данных людей, уже имевших проблемы с законом. Директор в одном из лиц опознал вора. Это житель Гальянки 34-х лет, который уже находился под подпиской о невыезде за аналогичные кражи. За 2 месяца он успел умыкнуть вещи из столовой на проспекте Мира, тонометр с витрины аптеки, их художественного салона «Искра» - украшение, а из магазина инструментов – электрическую отвертку.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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