Вора, который брал все, что плохо лежит, задержали в г. Нижний Тагил

В дежурную часть обратился директор компьютерного магазина на проспекте Ленина. Из их торгового зала похитили системный блок. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент кражи. Эту запись директор передал милиционерам. А они, в свою очередь, показали ему базу данных людей, уже имевших проблемы с законом. Директор в одном из лиц опознал вора. Это житель Гальянки 34-х лет, который уже находился под подпиской о невыезде за аналогичные кражи. За 2 месяца он успел умыкнуть вещи из столовой на проспекте Мира, тонометр с витрины аптеки, их художественного салона «Искра» - украшение, а из магазина инструментов – электрическую отвертку.