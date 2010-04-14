Выходить на лед в г. Нижний Тагил теперь опасно

Однако, лед уже хрупкий, так называемый игольчатый. И в некоторых местах, к примеру, у берегов, появились промоины. Это опасно. Так, в субботу на городском пруду произошло ЧП - рыбак ушел под лед. И только грамотные действия другого рыболова спасли ему жизнь. А вчера в Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду утонул мужчина, занимавшийся подледной рыбалкой.