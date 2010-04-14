Выходить на лед в г. Нижний Тагил теперь опасно
14 апреля 2010, 16:53ОбществоArtem
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Тагильчан просят не выходить на лед. По данным нижнетагильского участка Государственной инспекции по маломерным судам, сегодня толщина льда на Тагильском пруду еще довольно внушительная – около 50-ти сантиметров.
Однако, лед уже хрупкий, так называемый игольчатый. И в некоторых местах, к примеру, у берегов, появились промоины. Это опасно. Так, в субботу на городском пруду произошло ЧП - рыбак ушел под лед. И только грамотные действия другого рыболова спасли ему жизнь. А вчера в Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду утонул мужчина, занимавшийся подледной рыбалкой.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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