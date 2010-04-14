Японский дизайнер создал коллекцию невидимой мебели
14 апреля 2010, 16:01ОбществоАлександра Логинова
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Вполне логично она получила название "Невидимки". Токудзин Йосиока уверен, что новинка способна произвести на людей большое впечатление.
Конечно, когда стоит проблема чистки мебели, невидимая мебель прекрасное решение. Но если ваша мебель еще видимая - то вам не обойтись без экспресс чистки мебели на дому .
"Вы сможете как бы парить в воздухе, - говорит он. - Присутствие самого объекта становится вторичным. На первый план выходит его эмоциональное воздействие на человека", - пояснил концепцию коллекции дизайнер. Йосиока рассказал, что привычные предметы интерьера - столы и стулья - выполнены из поликарбонатного пластика. Он-то и создает эффект "невидимости".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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