Японский дизайнер создал коллекцию невидимой мебели

Конечно, когда стоит проблема чистки мебели, невидимая мебель прекрасное решение. Но если ваша мебель еще видимая - то вам не обойтись без экспресс чистки мебели на дому .

"Вы сможете как бы парить в воздухе, - говорит он. - Присутствие самого объекта становится вторичным. На первый план выходит его эмоциональное воздействие на человека", - пояснил концепцию коллекции дизайнер. Йосиока рассказал, что привычные предметы интерьера - столы и стулья - выполнены из поликарбонатного пластика. Он-то и создает эффект "невидимости".