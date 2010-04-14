Жителей г. Нижний Тагил с ВИЧ-инфекцией стало больше

На сегодня в нижнетагильском филиале областного Центра по борьбе со СПИДом на учете состоят 843 больных ВИЧ, 203 находятся в исправительных учреждениях. Возраст пациентов – от 18 до 39 лет.Основной путь передачи инфекции – наркотический. Через внутривенные наркотики заразились 43% пациентов. На втором месте находится половой путь передачи (24% заражения). Из общего количества инфицированных, у 43 пациентов болезнь перешла на стадию СПИДа. 98% получают антиретровирусную терапию. Кроме того, в г. Нижний Тагил зарегистрированы случаи заражения среди подростков в возрасте от 14 до 17 лет - диагноз подтвержден у 6 человек. Медики напоминают: единственный надежный способ определить ВИЧ-статус человека – пройти тест. В г. Нижний Тагил узнать свой ВИЧ-статус и получить консультацию можно в филиале Свердловского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом по адресу ул. Джамбула, 45. Контактный телефон: 40-11-94.