Александр Пантыкин возглавит жюри на фестивале авторской песни в Нижнем Тагиле

Об этом рассказали в министерстве культуры региона. Также в ведомстве отметили, что приём документов на участие в конкурсе официально закончен.

В адрес организационного комитета поступило много заявок из разных регионов России. Поклонники творчества любимого поэта горячо откликнулись на приглашение участвовать в большом празднике его песенного творчества отмечают в министерстве.

Напомним, что в преддверии 90-летия Булата Шалвовича Окуджавы и в рамках Года культуры в мае этого года в Нижнем Тагиле пройдут мероприятия, связанные с созданием литературно-музейного центра «Дом Булата Окуджавы». Одним из главных событий празднования станет первый открытый региональный фестиваль-конкурс авторской песни «Возьмемся за руки, друзья...», посвященный творчеству поэта. Конкурс проводится по трем номинациям: «автор-исполнитель», «солист» и «ансамбль». Лучших исполнителей определит высокопрофессиональное жюри, которое и возглавит заслуженный деятель искусств РФ Александр Пантыкин.

Майские мероприятия будут длиться два дня: 17 мая на концертных площадках города пройдут творческие соревнования авторской песни, 18 мая в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» состоится благотворительный гала-концерт победителей фестиваля. Завершится фестиваль на сцене Нижнетагильского драматического театра им Д.Н.Мамина-Сибиряка выступлением народной артистки России Елены Камбуровой, которая представит концертную программу под названием «И друзей созову...». Примечательно, что средства от этого концерта будут направлены в пользу создания литературно-музейного центра «Дом Булата Окуджавы», где в дальнейшем будет создана музейная экспозиция, и представлены личные вещи Булата Окуджавы.

По словам министра культуры региона Павла Крекова будущий литературно-музейный центр расположится в доме, в котором семья Булата Окуджавы прожила три года. На данный момент здесь находится медицинское учреждение, но договорённость об освобождении здания уже достигнута. На переоборудование помещений финансирование будет выделено из областного бюджета.

Наша главная цель, чтобы поэтические истоки, связанные с именем Булата Окуджавы, были достойно использованы во благо развития культуры Свердловской области. Мероприятие это действительно серьёзное, ведь речь идёт не только о проведении фестиваля, но и об открытии постояннодействующего центра, где смогут собираться люди, связанные с поэзией, авторской музыкой, просто интересные, содержательные люди отмечает министр.