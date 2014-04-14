Ателье Saleen показало изображения `заряженной` `Теслы`
Американское тюнинг-ателье Saleen распространило первые изображения «заряженной» модификации электрокара Tesla Model S. Первый такой автомобиль будет построен к лету текущего года.
Для «Теслы» компания Saleen подготовила новый обвес кузова, в состав которого вошел другой передний бампер, а также ряд элементов из углепластика, включая задний диффузор и спойлер. Кроме того, для электрического седана будет предлагаться эксклюзивные цвета окраски, фирменные колесные диски, карбон-керамические тормозные механизмы, оформление салона кожей и алькантарой.
Также ожидаются доработки силовой установки, однако информации об этом тюнинг-ателье пока не предоставило. Ожидается, что новинка станет мощнее и быстрее топовой Tesla Model S, комплектующейся 416-сильным мотором и комплектом аккумуляторов емкостью 85 киловатт-часов. Обычная электроседан способен набирать «сотню» за 4,4 секунды. Запас хода «Теслы» — до 480 километров.
Ранее руководитель ателье Стив Салин заявил, что новинка станет «самой привлекательной «Теслой», когда-либо выезжавшей на дороги». Кроме того, он пообещал сделать электрокар самым «революционным автомобилем как в области дизайна, так и в технической начинки».